E' la zia del tennista Cecchinato

Una donna è stata investita nei pressi dello stabilimento la Marsa all’Addaura. L’incidente è avvenuto nel lungomare Cristoforo Colombo a Palermo.

La donna di 65 anni Anna Maria Romano era appena uscita dallo stabilimento balneare quando è stata travolta dal motocilista di 51 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna senza successo. Anche gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi.

Anna Maria Romano è la moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale FIT ed ex presidente del comitato regionale Sicilia morto a 65 anni nel 2022 e la zia del tennista Marco Cecchinato.

Agosto si conferma come mese nero sulle strade della città, con le vittime che salgono così a venti dall’inizio dell’anno.