Le testimonianze al femminile di una diversa prospettiva del business che coniuga impresa, relazioni e territori, animeranno il talk “Donne, che impresa!”, il terzo appuntamento del ciclo d’incontri ” Le donne salveranno il mondo” ideato ed organizzato dal Soroptimist Club di Palermo, presieduto dall’imprenditrice Giovanna Scelfo. Appuntamento giovedì 3 luglio alle 17,30 al Circolo Unificato di Palermo (Piazza Sant’ Oliva, 25 ).





<<Essere donne al vertice di un’azienda- dice Giovanna Scelfo- non è semplice. In un’epoca in cui l’uguaglianza di genere è un tema cruciale, le donne che guidano aziende portano con se una sensibilità ed una capacità empatica che non solo contribuisce a creare un ambiente lavorativo positivo ed inclusivo, ma si traduce anche in risultati concreti in termini di performance e profitto.

Le imprese gestite da donne si distinguono per la loro inclusività, creatività e resilienza ma molte imprenditrici dimostrano ogni giorno di avere la determinazione e il coraggio necessari per affrontare le sfide e le pressioni che si presentano. L’empowerment femminile in ambito lavorativo non riguarda solo la conquista di ruoli di leadership- continua la Scelfo- ma si manifesta nella capacità di gestire risorse in modo consapevole e responsabile, contribuendo al benessere dell’azienda e della società nel suo complesso”.





Il talk, moderato da Lilia Ricca, giornalista e socia dell’impresa sociale “Il Mediterraneo”, che attraverso gli strumenti dell’informazione e comunicazione scende in campo ogni giorno per combattere la povertà educativa nelle periferie siciliane, declina con le testimonianze delle imprenditrici che interverranno, la capacità delle donne di essere vere forze trainanti del cambiamento e dell’innovazione. Ai saluti della presidente del Soroptimist Club di Palermo, Giovanna Scelfo, seguiranno gli interventi di :Jolanda Riolo, Cavaliere del Lavoro, Imprenditrice nel settore delle automotive e presidente dell’IRFIS, Barbara Cittadini, Cavaliere del Lavoro, presidente AIOP, Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo, Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio, Nadia Lodato, Responsabile della Cooperativa sociale “Rigenerazioni” Onlus, Maria Grazia Bonsignore, presidente nazionale Donne Impresa e presidente Confartigianato Imprese Palermo.

Luogo: Circolo Unificato di Palermo, Piazza Sant’ Oliva, 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:30

Artista: Soroptimist Club di Palermo

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.