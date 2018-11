In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Oggi, venerdì 23 novembre, alle ore 16:30, a Palazzo Montalbo in via dell’Arsenale 52 a Palermo, si tiene il convegno dal titolo: “Il Futuro di chi resta – Gli orfani di femminicidio ed il sistema di tutela”. In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, prenderanno parte all’evento membri delle istituzioni regionali per gli indirizzi di saluto: Sebastiano Tusa, Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Stefano Biondo, Direttore del Centro Regionale Progettazione e Restauro; Mariella Ippolito, Assessora regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; Giovanni Triolo, Dirigente Dipartimento Famiglia e delle Politiche Sociali.

Ad introdurre la giornata dedicata alla riflessione ed al dibattito, saranno Antonella Aiello, Past President Zonta Club Palermo Triscele, e Paola Catania, Past President Ande Palermo.

I lavori saranno allietati dalle melodie proposte dal violoncellista Giorgio Garofalo, mentre interverranno alla tavola rotonda diverse personalità, arricchendo l’evento con testimonianze dirette, come nel caso di Nancy Mensa, figlia di vittima di femminicidio, ed introducendo tematiche relative al sostegno delle vittime di violenza: saranno infatti presenti, fra gli altri, Giusi Mauceri, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ed Emanuele Tringali, Avvocato ed Estensore della proposta di legge per orfani di vittime di femminicidio. A moderare il dibattito sarà la giornalista Giada Lo Porto.