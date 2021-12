Pagana, Savarino e Vicari le ospiti del talk show

Donne in politica, questo il tema della puntata odierna di Casa Minutella. Ospiti della trasmissione Simona Vicari (candidata a Sindaco di Cefalù), Elena Pagana (deputata Ars di Attiva Sicilia) e Giusy Savarino (parlamentare regionale di Diventerà Bellissima). In collegamento con lo studio, ha partecipato la giornalista di Tempostretto, Alessandra Serio.

Quali sono i principali ostacoli per le donne in politica? Ci sono le condizioni affinché una donna possa arrivare alla carica di Presidente della Regione siciliana? Nel 2022 si vota. Fino ad oggi, tra le tante candidature annunciate alla stampa, non c’è neanche una rappresentante del gentil sesso.

Savarino, “per me va confermato Musumeci”

Una donna presidente della Regione? Giusy Savarino dribbla le quote rosa e, come da copione, sottolinea la sua affinità con il presidente Nello Musumeci: “Io sono palesemente per la riconferma di Musumeci, quindi per me tocca di nuovo all’uscente. Però, va anche spiegato che la Sicilia ha cambiato volto ed adesso c’è molto più spazio per le donne in politica. Io sono stata eletta parlamentare regionale per la prima volta nel 2001. Eravamo soltanto tre donne su novanta parlamentari. Oggi all’Ars, con il numero dei deputati che si è ridotto a 70, le donne sono 14. Negli enti locali, poi, sono tantissime le donne che hanno incarichi di diretta responsabilità.

Elena Pagana, deputata e mamma: “sono una donna fortunata”

Dei problemi concreti che le donne devono affrontare per tenere viva la passione politica ha parlato Elena Pagana, deputata regionale di Attiva Sicilia. “Quando si parla di donne in politica serve una riflessione seria e profonda, che non parta tanto dalla quote rose ma di quelle che sono le difficoltà in più che le donne hanno per favore politica. Me ne sto rendendo conto adesso, che sono diventata mamma. Mentre parliamo il mio bambino è con la sua nonna. Io sono tranquilla, il bambino è sereno e anche la nonna è contenta. Ma io sono una donna fortunata, ci sono tante persone che non hanno questa opportunità. Per le donne, in generale, è già difficile l’impegno quotidiano nel mondo del lavoro. Fare politica, quindi, diventa ancora più complicato”. Elena Pagana, non è un mistero, è la compagna di Ruggero Razza, assessore regionale alla Sanità. Perché, dunque, ha chiesto provocatoriamente Minutella, “non affidare a Ruggero (Razza, ndr) le cure del bambino? Così da potersi ritagliare più spazio in politica”. Pagana, col sorriso di chi sa di avere la risposta politically correct ha spiegato senza alcun tentennamento: “è successo più d’una volta e succederà ancora, Ruggero spesso si occupa del nostro bambino. E’ un padre meraviglioso”.

Simona Vicari ” il mio esordio all’Ars fu terribile, unica donna al parlamento”

A Casa Minutella, del ruolo delle donne in politica ha parlato anche Simona Vicari. L’ex sottosegretaria ha individuato nelle incombenze familiari il maggior ostacolo per le donne in politica. “La prima volta da parlamentare è stata durissima. Ero l’unica donna al parlamento regionale, a metà degli anni novanta. Adesso le cose sono cambiate. Per me, però, non sarebbe stato possibile fare politica se non avessi potuto contare sul sostegno della mia famiglia.”

L’endorsment di Giusy Savarino alla candidatura di Vicari per Cefalù

Dopo tre anni di stop, l’ex sottosegretaria ora è nuovamente candidata alla poltrona di primo cittadino a Cefalù, incarico che ha già ricoperto in passato per due mandati. “Sono tornata e mi candido perché me l’hanno chiesto i cittadini di Cefalù”. Una candidatura a tinte rosa che convince anche Giusy Savarino. “Simona Vicari è stata un ottimo sindaco e sono convinta che potrà contare anche sul sostegno di Diventerà bellissima. Ma questa è, ovviamente la mia opinione personale. Sarà il movimento a decidere”.

