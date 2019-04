La presentazione in conferenza stampa il 15 aprile

Un evento atteso da oltre 15 anni. Partiranno la prossima settimana i lavori per lo svincolo autostradale di Bagheria.

Ad annunciarlo il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, che per spiegare il progetto ai cittadini bagheresi ha indetto una conferenza stampa che si terrà nella sede istituzionale di villa Butera nel suo ufficio di rappresentanza, lunedì 15 aprile, alle 9,30 in cui si firmerà, con la ditta esecutrice, la D.E.G. s.r.l di Mussomeli (CL), la consegna dei lavori.

E’ dunque oramai vicina la soluzione al congestionamento del traffico nella zona dello svincolo autostradale. La soluzione che verrà presentata nel corso della conferenza stampa decongestionerà l’attuale svincolo autostradale cittadino che risulta inserito, come da PRG, all’interno della zona di espansione della città e rappresenta non solo l’accesso da e per l’autostrada PA-CT in entrambe le direzioni, ma anche l’arteria fondamentale per il collegamento tra la parte a monte e quella a valle dello snodo autostradale.

Per i lavori saranno necessari 1.143.707,50 euro, per effetto di un ribasso del 38,1908 sull’importo a base d’asta pari a 1.740.365 euro.

Alla conferenza stampa oltre al sindaco saranno presenti il progettista nonché direttore dei lavori, il professor Giovanni Tesoriere , il responsabile della ditta esecutrice, ed il Rup (responsabile unico del procedimento) Onofrio Lisuzzo.