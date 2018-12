Le cure nel centro dell'Istituto Zooprofilattico

Saranno liberate domani nello specchio d’acqua antistante la Baia del Corallo a Palermo tre tartarughe della specie Caretta caretta curate e riabilitate presso il Centro di referenza delle tartarughe marine dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Una delle tre tartarughe, di nome Biagio, verrà liberata da Filippo Bonura, papà di quattro bambine che è stato in cammino in pellegrinaggio, da Lourdes fino a Santiago, accanto a Fratel Biagio, per portare un messaggio di speranza, esperienza che racconterà in questa occasione.

La reimmissione in natura dei tre esemplari di Caretta caretta sarà effettuata dai volontari dell’Asd “You dive club Capo Gallo”. Alla cerimonia di liberazione sarà presente il direttore sanitario dell’Izs Sicilia Santo Caracappa.