Dopo l'incendio si riaccende la speranza per i disabili di Partinico

Dopo il vile gesto di ignoti che hanno distrutto due mezzi per il trasporto dei disabili, a Partinico si riaccende la speranza. Presto arriverà un nuovo bus per i disabili grazie all’aiuto economico del Parlamento siciliano.

Via libera del Consiglio di Presidenza dell’Ars ai fondi, 35 mila euro, destinati al Comune di Partinico per l’acquisto di un pulmino per il trasporto degli alunni disabili, dopo l’incendio di due bus di proprietà del Comune, del 28 dicembre scorso. Finora, il servizio di trasporto è stato garantito dalla Croce Rossa, che ha permesso agli studenti di continuare a frequentare le lezioni.

“Il Consiglio di Presidenza ha mantenuto l’impegno che aveva assunto dopo il vile gesto – ha detto l’ex assessore alle Politiche sociali di Partinico, Rosi Pennino -. Ora la palla passa al Comune che, pur nella gestione commissariale, dovrà provvedere all’acquisto di un nuovo pulmino. Grazie al contributo dell’Assemblea regionale siciliana, i disabili, al rientro dalle vacanze, potranno tornare tranquillamente a scuola”.