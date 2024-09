“Era dal 9 maggio che a Palermo non cadevano 14 millimetri di pioggia. C’era stato un solo episodio nella sola zona di Mondello il 19 agosto quando sono caduti 22 millimetri”. E’ quanto afferma Luigi Pasotti dirigente del Servizio informativo agrometeorologico per la Sicilia orientale. Per il capoluogo una buona notizia che oltre all’acqua ha portato finalmente a un abbassamento delle temperature.

Caldo e scirocco

La scorsa notte con il grandissimo caldo e lo scirocco gli incendiari hanno appiccato roghi in diversi punti della provincia attorno al capoluogo. Incendi spenti definitivamente grazie alla pioggia caduta dalle quattro di questa notte e fino alla mattina. “Più significativa la quantità di pioggia caduta nel trapanese dove si sono registrati 80 millimetri di pioggia e nell’agrigentino dove sono caduti dai 30 ai 50 millimetri di pioggia. Più scarse le precipitazione nella zona orientale dove a Catania sono caduti dai 15 ai 20 millimetri di acqua – aggiunge Pasotti – Ad agosto abbiamo avuto diverse precipitazioni. Hanno portato benefici per le colture, ma negli invasi è arrivato ben poco. Adesso con l’autunno meteorologico che scatta dal primo dicembre si attendono altre precipitazioni ad iniziare proprio da questo fine settimana”.

Lunedì 9 settembre

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 4650 metri. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

