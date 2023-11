Ripartono i lavori della scuola media Franchetti

Riprendono oggi i lavori alla scuola media “R.Franchetti” di via Amedeo D’Aosta. Dopo una lunga interruzione e una travagliata attività, coordinata dall’Assessorato e dagli Uffici comunali competenti, l’Ennegi Service Srl subentra all’ATI Coco Srl – Coco Salvatore, grazie al subappalto autorizzato lo scorso 13 novembre con la determinazione dirigenziale dell’Ufficio Edilizia scolastica.

L’assessore Tamajo si dice molto soddisfatto poiché ritiene che la ripresa dei lavori di oggi, con la presenza in cantiere di numerosi operai, rappresenta un importante obiettivo, che fino a pochi mesi fa si considerava irraggiungibile. A far ben sperare che questo accordo possa portare al pieno rispetto del cronoprogramma fissato, è il curriculum dell’Ennegi Service Srl, che ha ampiamente dimostrato di essere ben organizzata ed affidabile e che i lavori si possano concludere in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico in modo da permettere ai bambini di frequentare quella che sarà una struttura scolastica all’avanguardia.

Un plauso particolare va a tutto il personale degli uffici scolastici del Comune e al Direttore dei Lavori che hanno avuto la tenacia di non mollare mai la presa, anche quando la partita sembrava del tutto persa.

Lo stop ai lavori

Per circa 6 mesi il cantiere volto alla ristrutturazione della scuola media Franchetti è rimasto fermo con le quattro frecce. Sembra che, tra le cause dello stop, vi siano stati i problemi economici della vecchia ditta appaltante. L’arresto dei lavori ha quindi permesso l’invasione di vandali e ladri all’interno dell’istituto che ora sembra possa avere un nuovo destino. La ristrutturazione, partita ad aprile 2022, doveva essere completata in 18 mesi. Ad oggi l’unico obiettivo sarà quello di concludere i lavori nel più breve tempo possibile consentendo la ripresa delle lezioni in questa sede per l’inizio del prossimo anno scolastico.

A far ben sperare che il nuovo accordo possa portare al pieno rispetto dei tempi fissati è di fatti il cronoprogramma della nuova ditta vincitrice, la Ennegi Service, che subentrando dovrà completare i lavori edili, idrici ed elettrici entro aprile-giugno 2024.

