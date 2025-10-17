Sessant’anni di colazioni, granite e chiacchiere di quartiere. Oggi il Bar Galatea, storico punto di riferimento di Partanna Mondello, abbassa le saracinesche della sua sede originaria.

Un luogo che ha accompagnato generazioni di clienti, diventando parte del paesaggio affettivo del quartiere.

Ma non si tratta di un addio, bensì di un trasloco: il bar riaprirà qualche metro più avanti, in via Carbone 3.

«Oggi chiude la nostra storica sede, dove siamo nati, cresciuti e diventati grandi. Siamo enormemente grati a chi ci ha accompagnato in questo lungo viaggio», scrivono i titolari sui social.

La nuova apertura è fissata per giovedì 17 ottobre alle 19.

«L’avventura continua — aggiungono — ci siamo fatti belli, oltre che buoni».

Un modo garbato e ironico per salutare il passato e brindare al futuro, con lo stesso spirito di sempre: quello di una Palermo di quartiere, che cambia senza smettere di essere sé stessa.