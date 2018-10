ma la conferenza di pace rischia di fallire

La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà alla giornata inaugurale della conferenza sulla Libia a Palermo, il prossimo 12 novembre. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine del bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e la stessa cancelliera tedesca Merkel.

La conferenza internazinale sullaLibia che impegnerà la città di Palermo per due giorni, il 12 e 13 novembre, potrebbe, secondo indiscrezioni, vedere anche la presenza di Donald Trump e di Vladimir Putin. I Presidenti Statunitense e russo, però, non confermano ma non smentiscono la loro partecipazione. Per Trump si tratta di motivi di sicurezza visto che in base a quanto si apprende ha fatto posto nella sua agenda per garantirsi la possibilità di partecipare.

Ma la partecipazione dei due leder mondiali potrebbe essere condizionata anche da una annunciata assenza che potrebbe mettere a rischio l’intera conferenza di pace. Il generale Haftar, che ha il controllo sulla Cirenaica, una delle due gmacro regioni libiche, secondo fonti arabe, sarebbe intenzionato a disertare la conferenza di Palermo,. le diplomazie sono in azione per cercare di scongiurare questa eventualità. L’assenza di una delle partiin causa, infatti, svuoterebbe il grande incontro di significato.

Intanto i sistemi di sicurezza sono in piena attività. Ormai praticamente certo che l’intera conferenza si svolgerà all’Hotel Villa Igiea. Ben due sopralluoghi sono già stati fatti per garantire la sicurezzadei partecipanti. L’hotel è stato prenotato per intero per quei due giorni ed è già stata prevista sicurezza sia via terra che via mare.

Ieri sono arrivati anche da Roma accompagnando uomini della sicurezza di Paesi esteri. Si è deciso di evitare spostamenti dei leader per la città. In un,rimo temp, infatti, si era parlato di alloggio a Villa Igea a lavori aPalazzo dei Normanni oppure al teatro Massimo. Ma gli incontri fra leader non saranno mai pletorici e dunque le sale di Villa Igea sono sufficienti e mantenere tutti concentrati in un solo luogo senza farli spostare ogni giorni dall’alloggioal luogod ella confernza garantisce maggiore tutela ed evita di blindare la città come avvenuto già in altre occasioni, l’ultima volta per la visita di Papa Francesco.

