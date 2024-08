Operai Rap si ritrovano con montagne di indifferenziato

In attesa del nuovo progetto di raccolta differenziata porta a porta che coinvolgerà anche la Borgata marinara di Sferracavallo oltre che Mondello, con partenza entro e non oltre settembre, la RAP ha deciso da stasera, 13 agosto 2024, di avviare il servizio di secondo ritiro della frazione organica per le utenze commerciali “food”.

Il servizio aggiuntivo per entrambe le borgate marinare di Mondello e sferracavallo sarà svolto tutti i giorni della settimana fino all’8 settembre prossimo.

I turni per il conferimento

Come per le attività commerciali ricadenti a Mondello, la seconda esposizione da parte delle attività commerciali di Sferracavallo dovrà avvenire in turno serale a chiusura delle attività di ristorazione con conseguente raccolta da parte di RAP durante il turno notturno e/o antimeridiano del giorno successivo. Le attività “ food” coinvolte ricadono presso la Piazza Sferracavallo, Piazza Beccadelli e fino alla Via Torretta incrocio con Viale Leone. Il calendario attualmente in vigore prevede il ritiro dell’organico una sola volta al giorno, alle ore 14.00. Da oggi, per venire incontro ai commercianti vista l’affluenza maggiore estiva di utenza, i ristoratori potranno usufruire di un passaggio suppletivo.

Doppio ritiro rifiuti a Mondello

Nell’espletare nelle prime ore del mattino il doppio ritiro della frazione organica presso la piazza di Mondello, gli operai della Rap addetti al servizio di svuotamento dei carrellati non hanno trovato quanto concordato con le attività commerciali ma esclusivamente del rifiuto interamente con accanto dei sacchi di indifferenziato.

Todaro, “Vanificati gli sforzi per rendere la borgata pulita”

“Questo non solo vanifica gli sforzi per rendere la borgata pulita ma arreca inevitabilmente un aggravio dei costi e ritardi sull’ordinario servizio in quanto la Rap sta mandando una squadra ad hoc esclusivamente per rimuovere l’indifferenziato. Ci chiediamo: Ma forse le attività commerciali volevano un servizio di indifferenziato a sfregio dell’ordinanza che prevede la raccolta differenziata nelle borgate marinare?”. A dichiararlo il presidente della Rap Giuseppe Todaro, informato tempestivamente questa mattina dalla dirigenza del degrado presente in piazza Mondello dopo gli abbandoni dei rifiuti.

Sui luoghi era presente la polizia municipale che effettuava controlli a tappetto in piazza Mondello.

L’accordo con i commercianti

Questo nuovo servizio d’accordo con i rappresentanti dei commercianti food della piazza di Mondello integra quello avviato dall’azienda RAP lo scorso 2 Agosto che prevedeva il doppio ritiro della frazione organica nel fine settimana.

Ciò consentirà di ottemperare alla direttiva dal sindaco sulle Borgate Marinare che, insieme al Centro storico cittadino, rappresentano momento peculiare di svolgimento del servizio di igiene pubblica per l’elevato flusso di turisti e cittadini che fruiscono sia del tesoro storico-monumentale cittadino che dei servizi offerti dalle località marine poste all’interno del territorio urbano.