E’ consultabile sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso pubblico per l’accreditamento degli Enti per la gestione di dormitori di I livello, integrato in via sperimentale, dei servizi diurni aggiuntivi.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di accreditamento gli enti che siano qualificabili come enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o che comunque saranno iscritti entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli enti senza scopo di lucro, regolarmente iscritti negli albi/ registri regionali (associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare) cooperative sociali – organizzazioni di volontariato o iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del registro delle imprese e/o iscritte nelle apposite sezioni, individuate nell’istanza di partecipazione (All.A), avente scopo sociale coerente con l’attività oggetto dell’accreditamento e ricavabile dallo Statuto, che svolgono la propria attività, attraverso azioni rivolte al contrasto delle condizioni di marginalità sociale, con particolare riferimento a persone senza dimora con comprovata esperienza da almeno 3 anni nell’ambito dell’accoglienza notturna e, in via sperimentale, diurna.

Dove presentare domanda

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando lo schema allegato all’avviso e pervenire a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: contrastoallapoverta@cert.comune.palermo.it. L’avviso non ha scadenza. Modulistica e informazioni al link: http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1250&catid=33&Itemid=226.

I requisiti

Un ampliamento dei servizi notturni di assistenza alle persone senza fissa dimora, in condizioni di grave marginalità sociale, finiti nel tunnel dell’emergenza abitativa ed economica. È pubblico l’Avviso indirizzato agli Enti del Terzo Settore inscritti al Runts (il relativo registro nazionale) e operanti nell’ambito dell’accoglienza notturna e diurna. Dovranno essere garantiti, oltre all’accoglienza notturna per i Dormitori di I livello, anche servizi essenziali come pasto serale, doccia, prima colazione, fornitura di indumenti di prima necessità e materiale igienico sanitario, pulizia di lenzuola, coperte, asciugamani. Relativamente alle attività diurne/laboratoriali, gli Enti potranno offrire la possibilità di apprendere, riattivare, o riacquisire abilità sociali, manuali e occupazionali spendibili in successivi processi di reinserimento sociale.