Sindaco di Bagheria: Grazie alla polizia

Nell’operazione antidroga della polizia di Stato tra Bagheria e Ficarazzi sono stati arrestati, Zaira Marretta, di Palermo, 33 anni, Kevin Puleo, di Palermo 22 anni Emanuele Pantano, 41 anni, detto “Roberto”, Claudio Cernigliaro, detto “aricchi i pollo” di Palermo 22 anni e Ignazio D’Attilo di Termini Imerese 35 anni.

Marretta è la moglie di Paolo Rovetto ritenuto il capo dell’organizzazione già arrestato e tuttora detenuto in carcere a Termini Imerese. Il pensionato di Ficarazzi che avrebbe conservato la droga è Giorlando D’Alessandro, 66 anni, che si trova ai domiciliari.

Gli indagati sono in tutto 12.

Il sindaco di Bagheria: “Grazie alla polizia per l’operazione”

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, e il Presidente del Consiglio Comunale con delega alla frazione di Aspra, Andrea Sciortino, esprimono vivo apprezzamento per l’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Bagheria, che ha portato al disarticolamento di un’altra piazza di spaccio nel territorio comunale.

“Si tratta di un risultato significativo – dichiarano all’unisono il Sindaco e il Presidente – che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un fenomeno che, come sappiamo, crea allarme sociale e incide negativamente sulla qualità della vita dei nostri cittadini”. “Ringraziamo sentitamente – proseguono Tripoli e Sciortino – tutti gli operatori della Polizia di Stato per il loro prezioso lavoro. La loro azione è fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e per restituire serenità alle nostre comunità. L’Amministrazione comunale – dice il sindaco – continuerà a supportare le forze dell’ordine per contribuire a contrastare ogni forma di illegalità”.