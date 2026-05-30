Una proposta di collaborazione tra impresa e università, costruita attorno a un possibile percorso di dottorato su un tema di ricerca applicata, resta senza risposta. Da questo episodio prende le mosse l’articolo pubblicato su Innovation Island da Alberto Baesso, dal titolo “Il silenzio dei Dipartimenti”. Il tema, però, va oltre il singolo caso. La questione posta dall’autore riguarda il funzionamento complessivo del rapporto tra sistema accademico, imprese e territorio. Quando un’impresa prova a proporre un progetto di ricerca con ricadute industriali concrete, l’università è in grado di raccogliere la sfida? Esistono canali realmente efficaci per trasformare una proposta in un percorso condiviso? Oppure il rischio è che strumenti formalmente previsti restino bloccati nella distanza tra procedure, dipartimenti e tempi della burocrazia?

Il nodo dei dottorati industriali

Nel suo intervento, Baesso richiama il ruolo dei dottorati industriali e dei percorsi di ricerca cofinanziati o sviluppati insieme alle imprese. Si tratta di strumenti decisivi per avvicinare università e mondo produttivo, soprattutto in territori nei quali la distanza tra formazione avanzata e opportunità professionali resta uno dei problemi più gravi. Il punto non è soltanto aumentare il numero dei dottorati. La vera sfida è costruire percorsi capaci di mettere insieme competenze scientifiche, bisogni delle imprese, innovazione tecnologica e sviluppo locale. In questo senso, ogni proposta rimasta senza risposta non rappresenta solo un mancato scambio di email, ma una possibile occasione perduta per generare valore.

Una questione strategica per la Sicilia

Il tema è particolarmente rilevante per la Sicilia e per il Mezzogiorno, territori che continuano a fare i conti con la perdita di giovani laureati, ricercatori e professionalità qualificate. La difficoltà di trattenere competenze non dipende soltanto dalla mancanza di lavoro, ma anche dalla debolezza degli ecosistemi capaci di collegare ricerca, impresa e innovazione. In questa prospettiva, l’università non può essere considerata soltanto un luogo di formazione o produzione scientifica. Può diventare una infrastruttura strategica di sviluppo, a condizione che riesca a dialogare in modo più diretto con il sistema produttivo e con le imprese che cercano competenze, tecnologie e soluzioni.

Il problema non è solo burocratico

L’articolo di Innovation Island invita a guardare oltre la superficie. Il silenzio dei dipartimenti, nella lettura proposta da Baesso, non è semplicemente una disattenzione amministrativa. È il sintomo di una difficoltà più profonda: quella di trasformare comitati, protocolli e strumenti formali in processi realmente operativi. Molto spesso, infatti, esistono tavoli, organismi consultivi e percorsi istituzionali pensati proprio per favorire l’incontro tra accademia e mondo produttivo. Ma perché questi strumenti producano risultati servono tempi chiari, interlocutori individuabili, risposte tracciabili e una cultura della collaborazione che riconosca valore anche alle esigenze provenienti dalle imprese, comprese le piccole e medie realtà innovative.

L’invito alla lettura

La riflessione proposta da Alberto Baesso merita attenzione perché tocca un punto centrale per il futuro della Sicilia: la capacità di trasformare la conoscenza in sviluppo, la ricerca in opportunità, le competenze in lavoro qualificato. Il pezzo originale pubblicato su Innovation Island offre una lettura più ampia del tema e pone domande che riguardano università, imprese, istituzioni e comunità territoriali. Per questo vale la pena leggerlo integralmente: non come una polemica, ma come un contributo al dibattito su come rendere più forte, concreto e produttivo il rapporto tra ricerca e innovazione.

Leggi l’articolo sul rapporto tra università e imprese pubblicato da innovationisland.it