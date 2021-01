I funerali saranno celebrati domani

La scorsa notte circondata dall’affetto del marito , dei figli e di amici e partenti è morta questa notte all’età di 44 anni, la bagherese Marilena Chiavetta.

Da tempo lottava contro un brutto male che infine non gli ha lasciato scampo

Sposata e madre di due figli, era un’imprenditrice del settore gastronomico, titolare con il socio e cugino Tony Lo Coco, chef stellato, della famosa panineria Unetto di Bagheria.

Una donna simpatica e solare, forte e piena di vita, che amava la propria famiglia e il proprio lavoro, alla quale dedicava grande energia e passione.

Con l’inaugurazione di Unetto nel 2018, aveva coronato il suo sogno di aprire un locale, un sogno cercato con grande coraggio e tenacia; ottenendo da subito grandi soddisfazioni professionali.

La notizia della sua morte ha suscitato enorme commozione e tristezza nella comunità di Bagheria, e dolore negli amici e colleghi di lavoro.

L’anno scorso in occasione del pranzo di Natale preparato dallo chef stellato, Tony Lo Coco, aveva contribuito a cucinare e a servire ai tavoli per i poveri assistiti dalla Caritas cittadina per i quali nutriva un affetto particolare.

Per sua espressa volontà i fondi per i fiori del funerale saranno devoluti alla maggiore istituzione caritatevole.

Le esequie saranno celebrate domani nella chiesa Madrice alle ore 16.