Distrutti i compagni di scuola e i professori era uno studente modello

E’ morto durante le festività natalizie. Per i professori dirlo ai compagni di classe è stato dolorosissimo. Fabio Presti era un ragazzo d’oro. Eccellente a scuola. Ha combattuto come un leone ma non ce l’ha fatta. Borgo Nuovo piange Fabio stroncato a 18 anni da un male incurabile, da oltre 8 mesi combatteva con un mostro.

Chi era Fabio

Fabio frequentava il 5 anno di geometra all’istituto scolastico Duca degli Abruzzi-Libero Grassi. Un ragazzo semplice e oculato che nonostante la lotta ha frequentato la scuola fino alle vacanze di Natale .

“E’ stato un rientro amaro per gli alunni del Geometra del Duca degli Abruzzi che hanno avuto la triste notizia che Fabio non sarebbe stato più tra loro – racconta un professore – I docenti lo ricordano come un ragazzo forte e tenace che lottava come un leone, costante impegnato in una lotta ardua aveva continuato a la normale vita da scolaro modello”.

Seconda tragedia

Si tratta della seconda tragedia dell’inizio dell’anno. La prima si era consumata il 3 gennaio scorso a Bagheria. E’ arrivato in ospedale ma è morto poco. E’ successo ad un uomo di 64 anni è morto nel primo pomeriggio proprio del 3 gennaio appena giunto al Pronto soccorso di Bagheria, un presidio medico di prima assistenza. A provocare il decesso sembra sia stato un infarto. L’uomo, originario di Santa Flavia, viveva da tempo, da solo a Bagheria. Secondo le prime ricostruzioni mediche è probabile che il malcapitato avesse l’infarto in corso da parecchie ore ma solo quando ormai era troppo tardi ha deciso di rivolgersi al punto di primo soccorso.

I sanitari della struttura medica di primo soccorso non hanno potuto fare niente per salvarlo. L’uomo è morto appena giunto nel locale prima che gli fosse praticata qualsiasi terapia. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

