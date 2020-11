Intervento dei carabinieri

Dramma a Monreale. Ancora un altro lutto colpisce la cittadina. Un’altra tragedia si è consumata questa mattina lungo la SS186 di Monreale, all’altezza del ristorante La Botte. A perdere la vita Giuseppe Aricò 52 anni, monrealese.

L’uomo è morto a seguito di un grave malore, che non gli ha dato scampo, accusato mentre si trovava in sella alla sua bicicletta insieme a un gruppo di amici e parenti. Il ciclista si sarebbe sentito male tutto a un tratto e si sarebbe accasciato forse a causa di un infarto.

Subito i parenti hanno iniziato a dare aiuto all’uomo e hanno chiamato i soccorritori del 118. Una volta giunti, i medici e i sanitari hanno cercato di rianimare l’uomo purtroppo senza alcun esito.

Fatale è stato il grave malore, che non gli ha dato scampo. Una notizia che arriva in un momento difficilissimo per Monreale, che piange numerose vittime a causa del covid-19.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri di Monreale, la Polizia Municipale del comune di Monreale e il medico legale.