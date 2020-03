Intervento della polizia

Stava passeggiando per strada e all’improvviso si è accasciato per terra. Tragedia in corso Tukory, dove è deceduto un uomo.

È accaduto in corso Tukory davanti a tanti passanti. Al momento on è chiaro cosa sia accaduto: è successo tutto all’improvviso.

L’uomo, probabilmente colpito da un malore, si è accasciato per terra e non si è più rialzato.

Nonostante il tempestivo intervento dei passanti e del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha per sempre cessato di battere.I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

Coperto da un lenzuolo bianco in attesa del medico legale. E’ intervenuta la polizia.