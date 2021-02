Dramma a Palermo, un uomo di 52 anni muore improvvisamente per strada

Redazione di

25/02/2021

E’ successo questo pomeriggio in via Volturno Palermo. Un uomo di 52 anni è morto mentre stava passeggiando per strada. E’ stato colto da malore ed è morto per strada. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Per l’uomo tecnico di laboratorio dell’ospedale Civico non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di salvarlo. In tanti hanno visto l’uomo accasciarsi e hanno lanciato l’allarme. A Palermo oggi c’è stata una seconda vittima. Una donna di 35 anni in via Croce Rossa è morta in casa. Anche qui son intervenuti i sanitari che hanno dovuto soccorrere oltre la donna per cui non c’è stato nulla da fare anche il marito e la madre che hanno accusato un malore.

E’ successo questo pomeriggio in via Volturno Palermo. Un uomo di 52 anni è morto mentre stava passeggiando per strada.

E’ stato colto da malore ed è morto per strada. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Per l’uomo tecnico di laboratorio dell’ospedale Civico non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di salvarlo. In tanti hanno visto l’uomo accasciarsi e hanno lanciato l’allarme.

A Palermo oggi c’è stata una seconda vittima. Una donna di 35 anni in via Croce Rossa è morta in casa. Anche qui son intervenuti i sanitari che hanno dovuto soccorrere oltre la donna per cui non c’è stato nulla da fare anche il marito e la madre che hanno accusato un malore.