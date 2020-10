Il cordoglio del sindaco

Il padre era morto anche lui improvvisamente due anni fa. Chiusa Sclafani si sveglia con una nuova tragedia. Ieri sera Giuseppe Colletti è morto per un malore mentre si trovava a casa.

Una morta improvvisa che ha lasciato i familiari sgomenti. Tantissimi i messaggi sui social. Il sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio ha proclamato il lutto cittadino.

“Spesso litighiamo, pensiamo e parliamo male, critichiamo ma realmente non apprezziamo mai cosa può riuscire a darci un’altra persona – ha scritto il sindaco – Improvvisamente tutto cambia e ti accorgi che non siamo nessuno per litigare, pensare male o criticare! Apprezziamoci ogni giorno…solo così possiamo sconfiggere il male! Ciao Giuseppe, dai la forza ai tuoi cari di andare avanti e salutaci tuo padre 👼❤”.