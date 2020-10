“Da Villafrati in maniera unanime e Corale si leva un grido di dolore per la prematura scomparsa della Concittadina Giovanna Pernice. Persona, amata e stimata da tutti da sempre innamorata della vita in tutti i suoi ambiti: familiare, professionale, sociale”.

Lo scrive il sindaco Franco Agnello in un lungo post per ricordare l’insegnante che in questi anni è stata “una cittadina esemplare instancabile protagonista di iniziative di carattere scientifico, culturale e sociale, costantemente presente nella vita e nelle relazioni della nostra comunità, non ha mai smesso di continuare a proporre iniziative e progetti che hanno sempre evidenziato il suo spiccato amore per la Scuola per l’insegnamento e per i suoi alunni.

Non ha mai smesso di essere propositiva, un esempio concreto di cittadina attiva pronta ad evidenziare criticità, ad avanzare proposte e promuovere iniziative sempre in maniera costruttiva. – aggiunge il sindaco – Il tuo sorriso è la tua solarità, il tuo garbo, la tua gentilezza rimarranno per sempre impressi nei nostri ricordi.

A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

La tragedia di oggi che giunge in un momento Storico della vita del Nostro Paese particolarmente provato dagli effetti della diffusione del Covid-19 nel nostro territorio ha inciso ulteriormente sullo stato d’animo e sull’ aspetto psicologico ed emotivo di tutti i Cittadini. Interpretando un sentimento comune della popolazione Villafratese con l’ordinanza n 27 è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna domani alle ore 9:30 le istituzioni scolastiche osserveranno un minuto di silenzio in ricordo della maestra Giovanna invito tutta la cittadinanza a fare altrettanto”.

Nel giorno dei funerali che sono stati celebrati ieri il Comune ha proclamato il lutto cittadino.

“Ritenuto doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia colpita nei sentimenti più forti dalla perdita del loro congiunto e al fine di commemorare Giovanna Pernice che si è sempre contraddistinta per il proprio spessore morale, senso civico e spirito di solidarietà dando lustro al Comune di Villafrati”.

Per tanti Giovanni resterà nei cuori di tanti in paesi. Pubblichiamo uno dei ricordi

Cara Giovanna oggi la tua dolce presenza si è spenta in mezzo a noi per riaccendersi con più grande luminosità nel Cielo, dove avrai portato il tuo sorriso, il tuo amore per la vita, la tua passione per il lavoro, il profondo senso del dovere, la capacità e l’intelligenza che ti hanno contraddistinto e che sono state per tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscerti di esempio e di testimonianza.

Con te l’IC Beato don Pino Puglisi di Villafrati perde una delle docenti migliori e stento a immaginare una scuola senza di te. In questi anni abbiamo condiviso impegni, progetti. Ci siamo incontrate e a volte anche scontrate. Hai assunto tanti incarichi e ideato nuovi modi di insegnare e ogni volta li hai realizzati profondendo tutte le tue energie, per dare agli altri il meglio di te.

Ma soprattutto sei stata quella Maestra che tutti avremmo desiderato incontrare nella vita per apprendere la gioia di imparare e il gusto della scoperta.

Cara Giovanna, oggi la comunità della nostra scuola si stringe intorno ai tuoi cari, i figli, il marito, la tua mamma per dire loro che non sono soli ad affrontare questo momento e che le tue idee continueranno a vivere nel nostro istituto, ispirandoci e rendendoci uniti nel tuo ricordo.