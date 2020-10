Oggi il 118 esegue i tamponi

Sono saliti a 95 i positivi a Villafrati, comune zone rossa nel palermitano. Lo ha comunicato il sindaco Franco Agnello durante una diretta dall’ospedale dove si trova ricoverato.

L’Asp di Palermo fino adesso ha eseguito quasi 800 tamponi.

“Questa mattina – ha detto il sindaco – i sanitari del 118 verranno ad eseguire nuovi tamponi in paese ad iniziare dagli alunni delle scuole, iniziando dalle classi dove si sono registrati i casi positivi. La situazione ormai appare delineata e circoscritta ad alcune famiglie che sono in isolamento.

Per questo ho chiesto ieri all’assessore Ruggero Razza e al prefetto di Palermo Giuseppe Forlani di allentare le restrizioni presenti in paese. I miei concittadini hanno compreso la gravità della situazione e rispettano tutti le norme. Anche se i casi sono leggermente aumentati, appare chiaro dallo studio epidemiologico fatto dall’Asp, che la situazione è sotto controllo e non sarebbe più necessaria l’istituzione della zona rossa”.