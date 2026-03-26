“La VI Commissione Consiliare esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Antonino Rizzuto, guardia giurata del Coime, deceduto questa mattina mentre svolgeva il proprio servizio presso il mercato ortofrutticolo.

Una perdita che colpisce profondamente l’intera comunità cittadina e che richiama il valore, spesso silenzioso ma fondamentale, del lavoro quotidiano svolto da chi è impegnato nella tutela, nella sicurezza e nel funzionamento dei servizi pubblici.

Ad Antonino Rizzuto va il più sentito ringraziamento per il senso del dovere, la dedizione e la responsabilità dimostrati nello svolgimento delle proprie funzioni, fino all’ultimo momento.

La VI Commissione Consiliare esprime la più sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia, ai colleghi del COIME e a tutti i lavoratori, nonché ai concessionari del mercato ortofrutticolo che hanno vissuto direttamente questo drammatico evento.

In un momento di così grande dolore, l’intera Commissione si stringe attorno a quanti oggi piangono una perdita tanto improvvisa quanto ingiusta”.

Lo dichiarano i componenti della VI Commissione Consiliare: Ottavio Zacco (presidente), Teresa Leto (vicepresidente), Leonardo Canto, Dario Chinnici, Fabio Teresi.