Dramma all’Acquapark di Monreale, giovane sbatte la testa ricoverato in gravi condizioni

L’Italia riparta dalle sue famiglie, il ‘family act’ del governo per fare rete e sostenerle (VIDEO)

Giornata palermitana per il ministro delle pari opportunità Elena Bonetti per la quale serve coordinamento con il territorio, con i Centri per i servizi alla famiglia e i Centri polifunzionali, opportunità per “fare comunità nelle diverse realtà territoriali”....