Dramma di Natale per una famiglia con disabile. Rubata l’auto con il passeggino speciale.

27/12/2022

Il furto è avvenuto la notte di Natale in via Marco Polo, traversa di corso Finocchiaro Aprile, proprio sotto casa, davanti al portone di casa mentre l’auto era parcheggiata nel relativo stallo disabili. L’auto è una Fiat 500 L bianca (targata FH 541 JN) rubata nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

Abbiamo parlato con il padre del bambino, Sergio Argano, che ci racconta brevemente la storia del figlio Giulio di 4 anni e mezzo. Giulio soffre di una rara malattia genetica che conta circa cinquecento casi in tutto il mondo e non arriva a cento in Italia. La sindrome si chiama Phelan-McDermid causata dalla perdita di informazioni contenute nel cromosoma 22, secondo l’importanza e la quantità della parte persa, il disabile ha più o meno problemi che possono riguardare tutte le funzionalità. Al momento Giulio non parla, non deambula e ha un grave ritardo cognitivo, fa terapia della riabilitazione 10 volte a settimana e senza il passeggino e seggiolino che si trovavano dentro l’auto non potrà continuare.

Questi accessori sono stati realizzati su misura per lui, secondo altezza, peso e patologie del bambino e per averli bisogna fare specifica richiesta.

Oltre al furto i problemi burocratici e organizzativi della cosa pubblica, sopratutto nel settore disabili, dove in realtà tutto dovrebbe essere più semplice e veloce, per garantire le persone che soffrono delle disabilità e anche delle famiglie che se ne prendono cura.

Ottenere un nuovo veicolo appositamente attrezzato per Giulio, con accessori speciali non sarà facile. “Per ricevere questi ausili – precisa Argano – passa almeno un anno. Sono realizzati su misura per bambini dai 5 ai 14 anni, ma per poterli avere si deve seguire un iter ben articolato. Prima la visita dal fisiatra, poi l’autorizzazione, poi si devono prendere le misure al bambino e infine attendere la produzione in fabbrica. Ma non solo. In base ad alcune normative, ogni famiglia può ordinare un solo ausilio ogni sei mesi. Significa che, ammesso io ne faccia di nuovo richiesta, passerebbe oltre un anno per averli entrambi”.

Potrebbero fare richiesta per avere nuovi ausili, ma hanno appena ricevuto un deambulatore speciale per fargli fare training, per tentare di cominciare un minimo a farlo camminare. Significa che il prossimo seggiolino non arriverebbe prima di giugno e l’eventuale passeggino l’anno prossimo.

I genitori chiedono di riottenere almeno il passeggino e il seggiolino, per continuare a curare Giulio. L’auto era assicurata contro il furto, quindi in qualche modo ne compreranno un’altra, ma per il resto hanno bisogno di comprensione e aiuto, anche da parte dei ladri, tanto di quegli strumenti non hanno che farsene, magari li butteranno in qualche discarica.