Una donna è stata trovata oggi in casa morta sul divano dai vigili del fuoco. L’intervento è stato richiesto dai familiari e dai vicini di casa che non avevano notizia della signora.

Nessuna risposta arrivata dall’appartamento in via Capuana a Ficarazzi nonostante in diversi abbiamo bussato e citofonato in quella casa. Così è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre di soccorso sono intervenute. Hanno aperto la porta dell’appartamento e hanno trovato la donna morta sul divano. Sono stati chiamati i carabinieri. E’ intervenuto il medico legale che ha accertato le cause naturali del decesso.

La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.