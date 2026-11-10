Incidente mortale lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Un uomo è stato travolto e ucciso da un furgone dopo essere sceso dalla propria vettura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe accostato l’automobile sul ciglio della carreggiata ed sarebbe scesa dal mezzo per motivi ancora in corso di accertamento. In quel momento è sopraggiunto un furgone che l’ha colpita in pieno, causandone il decesso all’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare la morte dell’uomo, insieme agli agenti della Polizia Stradale e al personale dell’Anas per la gestione del traffico e i rilievi del caso.

I militari e gli agenti hanno individuato l’auto della vittima ferma a circa 200 metri di distanza dal punto in cui è stato rinvenuto il corpo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi sulle traiettorie dei veicoli coinvolti.