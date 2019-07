Il decesso per cause naturali

Una donna è stata trovata morta in via Carini a Palermo. I primi soccorritori e agenti di polizia entrati in casa avevano ipotizzato una morte violenta.

La donna era seduta su una poltrona e c’erano tracce di sangue in casa. L’intervento del medico legale e della polizia scientifica ha stabilito che la donna è morta per cause naturali.

La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. I primi ad entrare nell’abitazione i vigili del fuoco chiamati dai parenti e dai vicini che non avevano notizie della donna da un paio di giorni.

Una volta trovato il corpo della donna senza vita sono stati chiamati gli agenti di polizia che hanno eseguito i sopralluoghi.

La morte secondo una prima ricostruzione risalirebbe a due giorni fa.