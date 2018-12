Intervento dei sanitari del 118

Dramma questa mattina in via Guadagna a Palermo. Una bimba di un mese è morta questa mattina nella propria abitazione. Scene di dolore davanti alla casa dove si sono radunati amici e parenti che hanno cercato di dare conforto ai genitori distrutti per l’improvvisa perdita.

Tantissimo dolore. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia delle volanti. La tensione è molto alta. Indagini sono in corso per accertare la causa della morte.