Indaga la polizia

E’ entrato per acquistare qualcosa in un negozio in via Zandonai a Palermo che si trova proprio di fronte al carcere Malaspina. L’uomo non ha avuto il tempo di essere servito che è stato colto da malore ed è caduto per terra morendo poco dopo.

I sanitari del 118 sono intervenuti e hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo non ha più ripreso conoscenza.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e si attende l’arrivo del medico legale.