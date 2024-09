Ora drammatiche a Terrasini dopo che un’onda improvvisa ha trascinato in mare due giovani che si trovavano a riva. I militari della Capitaneria di porto stanno cercando in mare a Terrasini un giovane di 22 anni di Partinico che è finito in acqua trascinato dall’onda insieme ad un amico con il quale si trovava.

L’amico dopo 20 minuti è riuscito, non senza difficoltà, a riguadagnare la riva e a risalire facendo scattare, subito dopo l’allarme. Ma il 22enne, invece, è sparito fra le onde.

Le drammatiche fasi degli eventi si sono consumate velocemente nella zona chiamata contrada Paternella. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero della polizia per avviare con immediatezza le ricerche.

Uomo in mare con l’auto a Palermo

Nei giorni scorsi si sono registrati altri incidenti che riguardano spiagge e aree portuali. Un uomo di 84 anni è morto caduto in mare con la propria auto ieri al porto di Palermo. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dentro l’auto e successivamente la vettura. Sono in corso indagini per accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sono intervenuti i sanitari del 118 per constatare la morte e gli agenti della polizia di frontiera per le indagini.

Dinamica dell’incidente

L’uomo Giuseppe Belvisi di 84 anni originario di Pantelleria doveva imbarcarsi per Tunisi. Non era la prima volta che prendeva quella nave. Si era presentato all’imbarco ma è stato rimandato in biglietteria perché doveva fare il check-in.Una volta tornato indietro si è confuso e ha preso una rampa del molo del Puntone ed è finito a mare. Gli addetti all’imbarco, i militari della guardia costiera hanno tentato di tutto per bloccato ma non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in spiaggia a Marina di Priolo

Un’altra tragedia si è consumata, nei giorni precedenti, sulla spiaggia di Marina di Priolo nel siracusano. Un uomo di 46 anni ha perso la vita sotto gli occhi della compagna e della figlia di un anno. Dalle prime notizie sembra che il dramma si sia consumato dopo un bagno all’alba. Ancora interamente da ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia. Da chiarire se, come è probabile, alla base di tutto ci sia un malore.

A lanciare l’allarme è stata la compagna dell’uomo. Il corpo del malcapitato è stato recuperato da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Sul posto del recupero anche i Carabinieri.