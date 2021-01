Dramma in via Principe di Villafranca, un uomo di 43 anni si accascia e muore

29/01/2021

Dramma in via Marchese di Villabianca al numero 35. Un uomo di 43 anni si è accasciato nei pressi di un condominio ed è morto. Il cadavere si trova lì da questa mattina in attesa dell’ispezione sul corpo. Sono intervenuti questa mattina i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri che già poco prima avevano eseguito un altro intervento per un uomo che si era buttato giù da un palazzo in via Sammartino. L’uomo è morto sul colpo. Nel caso di via Marchese di Villabianca non ci si può sbilanciare. Pare che l’uomo sia deceduto per morte naturale mentre stava andando nel condominio a trovare un conoscente. Ma bisogna attendere che arrivi il medico legale per stabilire le cause della morte. il corpo giace coperto nel giardino che si raggiunge una volta oltrepassata la portineria.

