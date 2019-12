Indagini degli agenti della polizia municipale di Carini

Drammatico incidente ieri sera a Carini in provincia di Palermo. Due donne a bordo di uno scooter Honda Sh sono finite per cause da accertare sulla motrice di un Tir che era ferma in soste.

Le due donne palermitane T.F. di 32 anni e C.P. di 45 anni sono rimaste ferite. Quest’ultima era alla guida.

La più grave T.F. è stata trasportata in ospedale. Per lei la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Carini guidati da Marco Venuti.

Lo scontro in via Don Sturzo nella zona industriale. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente. Gli agenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona per comprendere le cause dell’impatto.