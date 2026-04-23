Drammatico incidente la scorsa sera a Carini. Nello scontro tra Renault Clio e e una Lancia Y un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite. A perdere la vita Massimo Guarneri di 50 anni insegnante di Altofonte.

E’ rimasta ferita la moglie che viaggiava con lui di 54 anni nella Renault Clio e l’altro automobilista nella Lancia Y di 46 anni. I feriti in codice rosso sono stati trasportati dai sanitari del 118 a Villa Sofia.

L’incidente si è verificato in via Gaspare Cusumano, vicino il parcheggio Airone.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi insieme agli agenti della polizia municipale.

Pesantissimo il bilancio delle vittime in questi ultimi giorni nel palermitano.

Donna morta investita da un Tir in via dell’Arsenale

Incidente mortale a Palermo. Una donna Ornella Manzella, 46 anni, è morto in ospedale dopo essere stata investita da un Tir in via dell’Arsenale a Palermo. L’incidente si è verificato ieri mattina.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. La scorsa notte è morta. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

Pare che inizialmente l’autista del Tir non si sia accorto di avere investito la donna che sarebbe stata trascinata per alcuni metri. Gli agenti di via Ugo La Malfa hanno acquisto le immagini della zona e sentito alcuni testimoni.