Drammatico incidente mortale alle porte di Palermo. Lo scontro è avvenuto lungo la Palermo Sciacca ed ha causato la morte di tre persone ed il ferimento in modo grave di due bambini trasportati in ospedale in codice rosso mentre un terzo bambino ferito appare meno grave.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La strada statale è chiusa.

In base alla prima ricostruzione a caldo lo scontro è avvenuto tra due vetture. Un impatto violento che ha distrutto e fatto cappottare una delle automobili incidentate. L’intervenuto dei i sanitari del 118 è stato rapido e subito è stato inviato anche l’elisoccorso per trasportare i bambini feriti all’ospedale Di Cristina. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a estrarre i corpi dall’abitacolo. I rilievi sono eseguiti dai carabinieri.

Le vittime

Lo scontro è avvenuto al chilometro 13 tra una Mercedes classe C con a bordo una famiglia tunisina e una Toyota Rav con a bordo di un palermitano. Nella Mercedes che veniva da Agrigento in direzione Palermo erano a bordo marito di 44 anni, e la moglie di 42 morti sul colpo. Con loro i tre figli di 4, 6 e 8 anni portati in ospedale al Di Cristina. Nella Toyota un palermitano di 51 anni anche lui morto sul colpo. Si attende l’arrivo del medico legale.

Periodo nero per gli incidenti

E’ un nuovo periodo nero per gli incidenti gravi in Sicilia. Appena tre giorni fa un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A18 Messina-Catania, causando la morte di un bambino e il ferimento grave dei genitori. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 al chilometro 48 in direzione Messina, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos.

Ieri, invece, un motociclista di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania. Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe avuto un violento impatto contro un’auto, che camminava nella stessa direzione di marcia, in via Marco Polo in direzione di via Vincenzo Giuffrida.