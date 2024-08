Incidente mortale sulla statale 118 all’altezza di Godrano. Una Bmw per cause in corso di accertamento è uscita di strada andando a finire contro il guard-rail. Nell’impatto è morto Salvatore Pasqua 39 anni. Nell’auto c’erano altri due uomini di 45 anni e di 48 anni e una giovane di 27 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’automobilista e trasportato un ferito gravissimo al Civico e altri due sempre in codice rosso all’ospedale di Corleone.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Marito e moglie morti sulla Palermo Messina

Ieri una tragedia aveva sconvolto una famiglia residente a Roma. Salvatore Caleca, 43 anni tra pochi giorni, e la moglie Michela Bucci, 40anni, sono morti sul colpo a seguito di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, a poche decine di metri dallo svincolo di Brolo.

A bordo con loro, sul sedile posteriore, c’erano le due figliolette della coppia, cinque anni la più grande, appena un anno la piccolina, rimaste miracolosamente illese. Un’ambulanza le ha trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale di Patti per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni generali sembrano buone, senza traumi o ferite riportati nell’incidente, tuttavia a scopo precauzionale i medici hanno deciso di tenerle in osservazione probabilmente fino ad oggi. Per i due giovani genitori, invece, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La coppia, come sempre per le ferie d’agosto, stava facendo ritorno a Torrenova, paese di origine del marito, mentre la moglie era originaria della Puglia. L’incidente è accaduto intorno alle 14, lungo un tratto in rettilineo sulla carreggiata direzione Palermo della A20, all’altezza del km 83+900. Da chiarire le cause che hanno innescato l’incidente per cui al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore al guasto meccanico. Secondo una prima ricostruzione, la Nissan Qashqai condotta dall’uomo avrebbe iniziato a sbandare sbattendo violentemente dapprima contro le barriere laterali a sinistra e quindi finendo incastrata dalla parte opposta, sul guardrail di destra. Molti residenti delle zone vicine, nella frazione Piana di Brolo, hanno riferito di aver avvertito un forte e spaventoso boato, e quindi le grida di aiuto dei primi automobilisti transitati poco dopo i quali, fermatisi per prestare soccorso, si sono trovati davanti la scena straziante.

Notate sul sedile posteriore, perfettamente ancorate ai seggiolini che con ogni probabilità sono stati provvidenziali per tenerle a riparo nell’impatto, le due bambine sono state quindi messe al sicuro in attesa dell’arrivo del 118. Sul posto sono intanto giunti i vigili del fuoco, due ambulanze, la Polizia stradale del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto e i mezzi del pronto intervento stradale. A supporto anche il comandante della polstrada di Sant’Agata Militello, l’ispettore capo Massimiliano Fiasconaro. Disposta la chiusura del tratto di autostrada A-20 in direzione Palermo tra gli svincoli di Patti e Brolo, per consentire l’esecuzione dei rilievi, la rimozione del mezzo ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. Su autorizzazione del sostituto procuratore di turno a Patti, la salma dell’uomo è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Papardo di Messina, per l’esecuzione dell’autopsia in quanto conducente del mezzo, mentre il corpo della moglie, custodito al Policlinico messinese, sarà sottoposto ad ispezione cadaverica esterna.

La notizia diffusasi a stretto giro nel pomeriggio di ieri ha sconvolto letteralmente la comunità di Torrenova e del comprensorio, dove la famiglia di Salvatore Caleca è conosciuta e stimata. In tantissimi ricordano il giovane per il suo animo gentile, la sua simpatia e vitalità, così come allegra e gioiosa era la bella famiglia che aveva creato insieme alla moglie Michela, con le due splendide bambine a cui sono rivolti adesso i pensieri di tutti, pieni di amore e commozione. Il Comune di Torrenova ha annullato le manifestazioni estive previste per domenica e lunedì, annunciando il lutto cittadino il giorno del funerale.

