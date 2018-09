L'allarme lanciato dal consigliere Guaresi

Drammatico incidente in via Galletti a Palermo. Un’autocisterna è finita contro un’auto in sosta. Terribili le foto che sono state pubblica su Facebook per lanciare l’allarme.

“Ennesimo incidente provocato per l’alta velocità dei mezzi pesanti che non rispettano il limite di 30 Km orari nel centro abitato su via Galletti – dice il consigliere della seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi in una nota spedita al sindaco Leoluca Orlando – Evidentemente i lampeggianti fatti istallare dal sottoscritto all’altezza della scuola Renato Guttuso non sono serviti per aprire le coscienze di chi va sempre di corsa. Oggi stesso , per la sicurezza dei cittadini chiederò l’istallazione di un autovelox fisso, cosi da prevenire futuri incidenti mortali”.

Lo scontro poteva avere ben più gravi conseguenze. In quel tratto di strada si sono verificati altri incidenti mortali. Nel corso dello scontro sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno scongiurato la possibile esplosione della cisterna.