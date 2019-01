Auto e moto distrutte

Una corsa tra due auto in via Libertà finito in uno scontro violento in via Libertà questa sera. Tre i feriti gravi nell’impatto tra una moto e due auto.

Una delle vetture è scappata via. I tre feriti sono stati portati in ospedale: uno a Villa Sofia, uno all’ospedale Civico e un al Policlinico.

L’incidente all’altezza di via Tommaso Gargallo.

Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia, i carabinieri e i vigili urbani.

Tantissimi che vivono in zona hanno sentito le urla delle persone coinvolte nell’incidente.

I poliziotti e i vigili urbani sono a caccia delle telecamere per riuscire a rintracciare l’auto che è fuggita dopo lo scontro. Una Fiat 500 dopo avere colpito la moto è finita sull’albero.

Una scena terribile quella che si è presentata ai soccorritori. La moto spezzata in due, una Fiat 500 su un albero e un’altra auto fuggita che andava ad altissima velocità.

Alcuni residenti sentendo le urla sono scesi in strada anche per chiamare i soccorsi. C’era chi piangeva dopo aver visto quello che era successo. La madre di uno degli automobilisti è arrivata sul luogo dell’indicente e ha urlato: ” O mio Dio di nuovo no”.

Il giovane automobilista urlava che non era colpa sua. La moto si sarebbe fermata in mezzo la carreggiata, Una delle vetture è fuggita dal luogo dell’incidente e viene cercato dalla polizia e dai carabinieri.