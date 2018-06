Drammatico incidente nella statale 113, un giovane ricoverato in gravissime condizioni

All'Ars la presidente della Repubblica di Malta ma i 5 stelle abbandonano l'aula per protesta ed è scontro con la maggioranza

Formazione, Musumeci e Lagalla: 'al via i nuovi corsi, da luglio il sistema riparte'

Tutto pronto per la finale d'andata di play off, Stellone: "Concentratissimo, puntiamo a vittoria subito"

Non distrugge le armi sequestrate, arrestato ex poliziotto in servizio al commissariato di Bagheria