Il giovane è deceduto all'ospedale di Villa Sofia

Per gli amici e parenti una grandissima tragedia che si è consumata ieri. Gianluca Napoli, 25 anni, è morto in un incidente stradale a Palermo.

Un incidente stradale che non è stato rilevato dagli agenti della polizia municipale o da carabinieri e polizia.

Napoli è stato portato all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 e qui è morto.

Gianluca Napoli 25 anni è morto ieri a seguito di un incidente stradale a Palermo. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni e qui nonostante i tentativi è deceduto.

L’incidente si sarebbe verificato martedì sera in via Regione Siciliana nella zona di Tommaso Natale. Il giovane avrebbe perso il controllo a bordo di un Honda Sh per evitare un animale. A chiamare il 118 sarebbero stati alcuni amici ed altri automobilisti.

Ecco di seguito i commenti degli amici.

Non ci posso credere che sei andato via 😭😭 Ancora non riesco a farmene una ragione, ricordo ancora la prima volta che ho sentito suonare la tua smartina di cui me ne sono innamorato e del momento di quando mi hai detto sto smontando tutto, prenditi tutti i miei componenti e suona compà…

E così fù, sono riuscito ha realizzare ciò che avevi fatto tu con i tuoi componenti e ricordo che ogni venerdì mi ripetevi quanto suonava forte la mia macchina dicendomi è destino che questi Faital devono andare forte.. ma adesso mi mancherà averti al mio fianco il venerdì al nostro raduno 😭😭😭

Adesso ogni volta che suonerò ti penserò profondamente😭 Gianluca Napoli

Ciao Amico mio riposa in pace…😭😭❤❤

Ma come si fa a morire cosi un ragazzo d’oro non posso ancora crederci che te ne sei andato cosi amico mio ma perchè gianlù 😭😭ogni venerdì mi dicevi “compa stasera suoni al forum” non mi do pace fratè quando ci vedevamo mi facevi sempre prio e mi dicevi sempre suona troppo forte la macchina mi mancherai tantissimo amico mio arrivederci compà sei sempre nel mio cuore ciao sangu mi😭😭😭💔💔 Gianluca Napoli

Un’anima buona ,un ragazzo d’oro , speciale,unico arrivederci amico mio t voglio bene Gianluca Napoli

Non si poteva che concludere di merda questo 2020.

Non si ci crede vanno via sempre i migliore, riposa in pace amico mio Gianluca Napoli.

Ancora non ci posso credere non si può morire così ti ricorderò per sempre con il sorriso in faccia chi se li scorda i nostri venerdì sera al raduno riposa in pace amico mio Gianluca Napoli 😭😭😭😭💔 #Gianlucavive💔

Gianluca Napoli fratello mio questa notizia mi ha distrutto non posso ancora crederci.. Mi ripeto che nn e possibile che sia successo 😭😭 mi stringo al dolore della famiglia Napoli condoglianze.. Ti ricorderò sempre col sorriso sul viso un ragazzo d oro con un cuore d oro ❤️