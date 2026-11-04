Drammatico incidente in via Antonio Marinuzzi a Palermo. Una donna è finita sotto le ruote dell’autobus della linea 246. Stanno intervenendo i vigili del fuoco che stanno rimuovendo il mezzo per liberare il corpo della vittima.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. E’ deceduta.

Serafina Spera di 65 anni è morta questa sera a Palermo dopo essere finita sotto le ruote dell’autobus della linea Amat 246 in via Antonio Marinuzzi.

Per estrarre la donna da sotto il mezzo dell’azienda municipalizzata sono intervenuti i vigili del fuoco con una gru.

I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Amat, l’azienda del trasporto urbano.