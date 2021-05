Sequestrata dalla polizia crack, cocaina e marijuana

Gli agenti della polizia dello Stato hanno arrestato alcuni componenti di un nucleo famigliare allo Zen 2 a Palermo accusati di detenzione e spaccio di droga.

Gli agenti dei Falchi hanno bloccato una donna nella zona di via Brigata Aosta che aveva nascosto sotto un’auto un involucro con 100 dosi di crack. I poliziotti sono risaliti alla residenza della donna e hanno perquisito le abitazioni del suocero e del cognato.

Nella casa del primo sono stati trovati 10 grammi di cocaina in casa del secondo 3 chili e 250 grammi di marijuana. Sono in corso indagini per risalire ai fornitori della droga.

In via Brigata Aosta, una pattuglia di “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile si era infatti soffermata ad osservare le fasi di un controllo operato da altra pattuglia delle Forze dell’Ordine.

Sfruttando quella posizione che gli ha consentito di non essere notati, gli agenti hanno potuto seguire anche le fasi successive di quel controllo effettuato nei confronti di una donna.

Quest’ultima, infatti, avuta certezza dell’allontanamento dei Pubblici Ufficiali che l’avevano identificata, ha raggiunto una macchina parcheggiata nei pressi, poi rivelatasi un buon nascondiglio: ben nascosto al di sotto dell’auto, infatti, la donna aveva messo un involucro, che al termine del controllo ha estratto e ha portato con sé a bordo di una diversa auto.

A quel punto i “Falchi” l’hanno raggiunta e nell’involucro hanno trovato 100 dosi di crack per un peso di 20 grammi.

Gli agenti sono risaliti alle abitazioni di due congiunti della donna, il suocero ed il cognato, nel cuore dello Zen 2.

In entrambi gli appartamenti, sarebbe stata trovata droga, 10 grammi di cocaina nella casa del suocero e ben 3 chili e 250 grammi di marijuana, in quella del cognato.

Tutti e tre sono stati arrestati e a droga sequestrata. Indagini sono in corso su fornitori e destinatari.