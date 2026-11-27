Sequestrati crack, cocaina, hashish e marijuana

I Carabinieri hanno fermato tra i pusher anche due minorenni. Trovati 686 grammi di crack e quasi un chilo di marijuana. Sequestrati circa 13.000 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Una serie di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo tra il capoluogo, Partinico e Carini ha portato all’arresto in flagranza di cinque persone, tra cui un minorenne. Altre tre sono state denunciate a piede libero. Sono accusati, a vario titolo, di detenzione di droga a fini di spaccio. I militari hanno sequestrato crack, cocaina, hashish e marijuana, oltre a circa 13.000 euro. Come sempre in questi casi, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a una sentenza definitiva.

Allo Zen, il passamano della scala

Allo Zen 2 i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno tenuto d’occhio due uomini già noti alle forze dell’ordine, che si muovevano vicino a un locale usato come “mini market”. Un 36enne prelevava gli involucri dal passamano della scala di un padiglione e li cedeva ai clienti. Un complice di 40 anni incassava i soldi.

I militari li hanno bloccati insieme a un acquirente, trovato con una dose di hashish e segnalato alla Prefettura come assuntore. Addosso al più giovane dei due c’erano 75 euro, ritenuti provento delle cessioni. Alla base del passamano era nascosta una cassetta artigianale di legno con cinque dosi di hashish, due di cocaina e una di crack. Il 36enne è agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, mentre il 40enne è stato denunciato.

In via Rocky Marciano un altro controllo ha dato risultati, durante una verifica alle cabine elettriche. Insieme ai colleghi della Stazione Olivuzza, ai cinofili del Nucleo di Villagrazia e ai tecnici di E-Distribuzione, i Carabinieri hanno trovato nel sottoscala di un padiglione quattro dosi di crack e una di hashish. Le ha scovate il cane antidroga Dea. Il sequestro è a carico di ignoti.

Contrada Margi Soprana: due panetti di crack e quasi 13.000 euro

La parte più consistente dell’operazione è a Partinico, in contrada Margi Soprana. Dopo un servizio di osservazione, i militari della Sezione Operativa e Radiomobile hanno documentato la cessione di due dosi di crack da parte di un 20enne e di un 17enne, che hanno consegnato la droga da un casolare a una donna di Balestrate. Anche lei è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice.

Nella casa del 20enne, dove c’erano anche un 35enne di Partinico e un 33enne di Balestrate, i Carabinieri hanno sequestrato due panetti di crack da 686 grammi complessivi, altre 21 dosi della stessa sostanza e quattro dosi di cocaina. In casa c’erano anche 12.900 euro, ritenuti provento dello spaccio. Il 20enne e il 35enne sono stati arrestati. Il 17enne e il 33enne sono stati denunciati a piede libero.

In auto con la marijuana, in casa quasi un chilo

In via Vincenzo Lo Iacono, durante un normale controllo stradale, i militari della Stazione locale hanno fermato un 21enne alla guida della sua auto. Era molto agitato. La perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di 10 grammi di marijuana, nascosti tra la leva del cambio e il vano dello sportello. Estesa la ricerca alla casa del giovane, i Carabinieri hanno trovato in una scatola da scarpe poco meno di un chilo della stessa sostanza. Il 21enne è stato arrestato.

A Carini un 17enne con 32 dosi di hashish

L’ultimo arresto è a Carini. Una pattuglia ha fermato in via Aldo Moro un 17enne già noto alle forze dell’ordine. Aveva con sé 32 dosi di hashish e 10 euro. Nella sua abitazione i militari hanno trovato altre dosi di marijuana e due coltelli, usati secondo gli inquirenti per tagliare e confezionare la droga. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Palermo il ragazzo è stato portato al Centro di Prima Accoglienza del capoluogo.

Tutta la sostanza sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, per gli accertamenti tecnici di rito.