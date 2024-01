In due distinte operazioni

La polizia ha arrestato, due uomini ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di droga nel mercato di Ballarò a Palermo. Uno dei due ha cercato di fuggire tra la folla. Raggiunto e bloccato nel corso della perquisizione sono state trovate nascoste negli slip 33 dosi di eroina. In casa sono stati trovati altri 5 involucri di eroina dal peso di 56 grammi, un sacchetto in plastica contenente circa 170 grammi di ketamina, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento nonché denaro contante per 1.540 euro.

Sempre a Ballarò gli agenti hanno arrestato un altro uomo trovato in possesso di 11 dosi di crack. Il sospetto spacciatore, sottoposto a perquisizione personale, oltre alle dosi è stata anche sequestrata la somma di euro 30 ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale, pertanto, veniva sottoposto a sequestro e l’uomo tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Entrambi i provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

Tenta di fuggire con 30 dosi di crack in tasca, fermato a Ballarò

Nei giorni scorsi e in due circostanze differenti, gli agenti hanno arrestato in flagranza, due uomini: il primo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il secondo, di furto aggravato su autovettura.

Gli arresti danno conto, ancora una volta, della presenza capillare delle volanti della polizia sul territorio del capoluogo siciliano, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati, concretizzatasi in questa circostanza nell’intervento immediato e tempestivo degli agenti, che ha impedito che reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti fossero portati a termine.

Nel primo episodio, poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, percorrendo piazza Ballarò, intersezione via Porta di Castro, hanno notato un soggetto che, accortosi della loro presenza, si è allontanato repentinamente con il palese intento di eludere un eventuale controllo di polizia.

Gli agenti hanno prontamente raggiunto, bloccato ed identificato il giovane che, durante le fasi dell’accertamento, ha spontaneamente consegnato 5 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altra sostanza stupefacente, difatti all’interno del giubbotto che indossava i poliziotti hanno rinvenuto sei buste in plastica termosaldate contenenti ciascuna 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, per un totale di 30 dosi pronte per essere spacciate.