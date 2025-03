I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi, con i colleghi della stazione Centro, hanno arrestato un palermitano di 28 anni palermitano sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione di armi.

I militari, nel quartiere Borgo Vecchio, hanno fermato un uomo e eseguito una perquisizione in casa. Qui sono stati trovati 888 grammi di marijuana, un panetto di hashish da 50 grammi e 320 euro.

Dentro un armadio sono state recuperate 100 munizioni sia calibro 9 che 38 special detenute senza alcuna autorizzazione. Sono stati trovati anche materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari.