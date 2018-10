I Carabinieri di Monreale insieme ai Carabinieri della Stazione di Pioppo hanno tratto in arresto T.T., trentatreenne di Pioppo.

In particolare i militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare, avuto l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Palermo – Villagrazia, grazie anche al formidabile fiuto dei cani Lillo e Horc, rinvenivano un fucile carabina Anschutz Germany calibro 9 mm, con colpo in canna, illegalmente detenuto, non censito, nascosto sotto alcune lamiere poggiate sul terreno antistante l’abitazione, nr. 21 munizioni di diverso calibro, illegalmente detenute e occultate tra le travi del tetto di un casotto attiguo alla struttura, 3 parallelepipedi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso lordo complessivo di 1,95 grammi, sostanza stupefacente del tipo “marijuana” del peso lordo complessivo di 1,70 grammi, un bilancino elettronico di precisione unitamente a materiale per il confezionamento, nr. 40 coltelli a serramanico con lama della lunghezza dai 4 cm a 10 cm e un pugnale da lancio con doppia lama della lunghezza di 12 cm.

L’Autorità Giudiziaria, prontamente informata, ha disposto che l’uomo venisse tradotto presso la Casa Circondariale “Antonio Lorusso” di Palermo in attesa di udienza di convalida del G.I.P. del Tribunale di Palermo.