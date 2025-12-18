I carabinieri delle stazioni di Brancaccio e Villagrazia hanno tratto in arresto due coniugi conviventi di 67 anni, colti in flagranza di reato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nel cuore del quartiere Brancaccio, dove i militari hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare d’iniziativa. La coppia non era nuova agli archivi delle forze dell’ordine, essendo già nota per precedenti specifici legati al mondo dello spaccio.

Durante le operazioni di controllo, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un tentativo dell’uomo di liberarsi di un indumento sospetto. All’interno di un calzino sono stati infatti rinvenuti sei involucri contenenti complessivamente circa 35 grammi di cocaina. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato materiale destinato al confezionamento delle dosi e la somma di 2.835 euro in contanti. Il denaro, suddiviso in banconote di piccolo taglio, è stato considerato dagli inquirenti come il provento dell’attività di spaccio condotta tra le mura domestiche.

Tutto il materiale rinvenuto, inclusa la sostanza stupefacente, è stato posto sotto sequestro. La cocaina è stata successivamente trasferita al laboratorio analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per gli accertamenti tecnici necessari a stabilirne la purezza e il numero di dosi ricavabili.

In seguito all’udienza, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto per entrambi i sessantasettenni. Valutati gli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre proseguono le attività investigative sul contesto in cui operava la coppia.