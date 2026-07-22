Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato portato a termine dai Carabinieri della Compagnia di Cefalù nei comuni di Cefalù, Campofelice di Roccella e Castelbuono. L’operazione ha interessato la prevenzione dei reati legati alla movida, i furti ai danni dei passanti, la sicurezza stradale e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei centri abitati e lungo le aree litoranee.

Lo spaccio di droga e l’arresto a Castelbuono

Sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione di Castelbuono, hanno arrestato in flagranza un commerciante palermitano di 33 anni. Durante una perquisizione all’interno del suo locale commerciale, i Carabinieri hanno trovato un barattolo con all’interno 14 grammi di crack, 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Nello stesso contesto, un cinquantenne è stato denunciato perché sorpreso nella propria abitazione mentre cedeva tre dosi di cocaina a due acquirenti, entrambi segnalati alla Prefettura come assuntori.

I furti sventati in spiaggia e il tentativo di fuga nel canneto

I controlli sul litorale hanno portato alla denuncia di un trentanovenne che, dopo non aver rispettato l’alt a un posto di blocco, ha tentato la fuga a piedi nascondendosi in un canneto, dove è stato raggiunto e identificato dai militari. A Cefalù, grazie anche al contributo di un testimone, sono stati sventati due furti ai danni di turisti in spiaggia. Nel primo episodio tre persone, tra cui un minorenne e un adulto sottoposto alla sorveglianza speciale, sono state bloccate alla stazione ferroviaria dopo aver rubato gli effetti personali di alcuni bagnanti. Nel secondo caso un altro minorenne è stato denunciato per il furto di uno zaino. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari.

Guida in stato di ebbrezza e il bilancio dei controlli

Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione stradale. Durante i posti di controllo sono state denunciate sei persone per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il bilancio complessivo delle attività conta 200 persone identificate e 79 veicoli controllati. I Carabinieri hanno ritirato tre patenti ed elevato sanzioni per circa mille euro per violazioni del Codice della strada. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale per gli accertamenti tecnici.