Fermato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri

I carabinieri hanno arrestato, Gaetano Rapisardi, 24 anni, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato per un controllo il giovane residente ad Acquedolci (Me) a bordo della sua utilitaria, in piazza Figurella a Villabate (Pa).

Nel corso della perquisizione hanno trovato 2 panetti di hashish di 200 grammi e 830 euro. I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito la perquisizione in casa e sono stati trovati altri 12 grammi di droga e il materiale per il confezionamento.

L’arrestato, è stato portato nelle camera di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Misilmeri, in attesa dell’udienza di convalida, davanti al gip di Palermo.